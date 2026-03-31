İnsan sağlığıyla böyle oynuyorlar! Tam 200 kilo son kullanma tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi
Sakarya’da gıda denetiminde halk sağlığını tehlikeye atan görüntü ortaya çıktı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen rutin gıda denetimi, insan sağlığını tehdit eden ciddi bir ihlali ortaya çıkardı.
İşletmeye ceza uygulandı
Adapazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği rutin gıda denetimleri kapsamında bir depoda inceleme yaptı. Gıda kontrol görevlilerinin yaptığı denetimlerde, depoda bulunan 200 kilogram tavuk ürününün son tüketim tarihinin geçtiği belirlendi. İnsan sağlığı açısından risk oluşturan ürünlere el konularak, imha edildi. İşletme hakkında ise idari para cezası uygulandığı bildirildi.