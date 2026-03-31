  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte geçiş yapmanın püf noktaları! Türkiye’de 5G dönemi Ali İhsan Karahasanoğlu alayının maskesini düşürdü: Rabia Naz'a öyle 16 yaşındaki kızımıza böyle! Namusunuz nerede sizin? Kurtulmuş’tan Siyonist İsrail’in idam yasasına sert tepki: Bu apaçık bir zulümdür ABD ve İsrail iyice kudurdu: Hayat kurtaran merkeze saldırı! Gökyüzünde 7 tonluk devasa gölge! Çin yeni silahıyla dünyaya meydan okudu Sarı şeytan Trump'tan müttefiklerine rest: Kendi petrolünüzü kendiniz alın Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Gençlerin yüzde 12'si kumar, bahis ve tütün reklamlarını pasif olarak izliyor. Tehlike çok büyük! Levent Gültekin, Özgür Özel'i rezil kepaze etti: Ak Parti pat diye ihraç ederken sen niye koruyorsun bu adamı abi? Terörist İsrail'den savaş suçu
Dünya Washington’da dron paniği! Pentagon askeri üs çevresine lazer kalkanı konuşlandıracak
Dünya

Washington’da dron paniği! Pentagon askeri üs çevresine lazer kalkanı konuşlandıracak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Washington’da dron paniği! Pentagon askeri üs çevresine lazer kalkanı konuşlandıracak

ABD’nin başkenti Washington’da, Fort McNair askeri üssü çevresinde artan dron hareketliliği yeni bir güvenlik tartışmasını başlattı. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), üst düzey isimlerin de kaldığı üs çevresine dron karşıtı lazer sistemi konuşlandırma seçeneğini değerlendiriyor.

Washington’daki Fort McNair askeri üssü çevresinde görülen olağandışı insansız hava aracı faaliyetleri, Pentagon’u yeni güvenlik önlemlerini masaya yatırmaya itti. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), başkent Washington'daki Fort McNair askeri üssü çevresinde artan insansız hava aracı faaliyetleri nedeniyle bölgeye dron karşıtı lazer sistemi konuşlandırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

 

Dron hareketliliği

New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kaldığı Washington'daki Fort McNair üssü çevresinde görülen dron hareketliliği, lazer sistemi teknolojisinin kullanımını gündeme getirdi.

 

Endişeler arttı

Kaynaklar, askeri üs çevresindeki hava sahasında tespit edilen olağandışı faaliyetlerin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sürerken üst düzey yetkililere yönelik olası gözetleme faaliyetleri konusunda endişelere yol açtığını aktardı.

 

Pentagon'un üssün yakınlarına "LOCUST" olarak bilinen dron karşıtı lazer sistemi konuşlandırma seçeneğini değerlendirdiğini iddia eden kaynaklar, söz konusu planın henüz netleşmediğini belirtti.

 

Kaynaklar, Washington hava sahasının yoğunluğu nedeniyle lazer sisteminin konuşlandırılmasının çeşitli zorluklar doğurabileceğinin göz önüne alındığını ifade etti.

 

Görüş ayrılıkları var

Söz konusu planın Pentagon ile ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) arasında görüş ayrılığına neden olduğunu da savunan kaynaklar, FAA'nın sistemin güvenliğine ilişkin endişeleri olduğunu belirtti.

 

Fort McNair Halkla İlişkiler Ofisinden 20 Mart'ta yapılan açıklamada, söz konusu askeri alan ve çevresinde dron görüldüğü yönündeki haberlerin farkında olunduğu, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlarla olayın araştırıldığı belirtilmişti.

 

Açıklamada, "Şu aşamada üsse yönelik doğrudan bir tehdit bulunmuyor. Ancak güvenlik önlemleri duruma göre artırılabilir." ifadeleri kullanılmıştı.

 

Pentagon’un en üst düzey bazı komutanlarına ait lojmanlar ile ABD Ulusal Savunma Üniversitesi'nin bulunduğu Washington bölgesindeki askeri bir alan olan Fort McNair, geleneksel olarak siyasi liderlerin konakladığı bir yer olmamakla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde bulunan bazı isimler güvenlik gerekçesiyle buradaki lojmanları kullanıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23