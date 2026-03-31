Buça'nın 4. yılında Zelenskiy dünyaya seslendi: Rusya'ya daha fazla baskı şart
Buça’nın 4. yılında Zelenskiy dünyaya seslendi: Rusya’ya daha fazla baskı şart

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Buça’nın yeniden Ukrayna kontrolüne geçmesinin 4. yılında yaptığı açıklamada, savaşın sona ermesi ve adaletin sağlanması için Rusya üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sembol kentlerinden biri haline gelen Buça’nın yeniden kontrol altına alınmasının 4. yılında, hem geçmişte yaşananları hatırlattı hem de uluslararası topluma yeni bir çağrıda bulundu.

 

“Terör, işkence, 33 gün süren tam bir kötülük”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin açıklamasına göre, Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen Buça Zirvesi 2026'da konuşma yaptı. Ukrayna'nın, Buça şehrinde yeniden kontrolü sağlanmasının 4. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden 23 heyetin katıldığı toplantıdaki katılımcılara hitap eden Zelenskiy, savaşın başında Buça'daki gelişmeleri değerlendirdi.

 

Bu şehrin 33 gün boyunca Rus ordusunun kontrolünde kaldığını anımsatan Zelenskiy, "Terör, işkence, 33 gün süren tam bir kötülük. 600'den fazla Ukraynalı erkek ve kadın öldürüldü." diye konuştu.

Zelenskiy, Buça olaylarındaki sorumluların ceza çekmesi gerektiğini belirterek, "Savaş suçlularının yargılanmasına, her katilin cezalandırılmasına, tüm insanlık dışı kişilerin yaptıkları için kaçınılmaz cezayı çekmesine dair yeterince görsel yok." dedi.

 

Özel mahkemenin kurulması gerektiğini dile getiren Zelenskiy, "Aksi takdirde, hem Ukrayna'da hem de Avrupa'nın herhangi bir yerinde her zaman yeni bir saldırganlık, yeni bir işgal, yeni bir Buça riski olacak." ifadelerini kullandı.

 

“Daha fazla gerçek adıma ihtiyacımız var”

Zelenskiy, Buça gibi olayların Ukrayna'nın farklı şehir ve yerleşim yerlerinde de yaşandığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Maalesef, ilk (Buça Zirvesi) zirveden bu yana bu liste uzadı. Bu da tek bir anlama geliyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Rusya üzerinde çok daha fazla kararlılığa, çok daha fazla baskıya, barış ve adaleti zafere yaklaştıracak çok daha fazla gerçek eyleme ve adıma ihtiyacımız var."

 

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girmiş ve yaklaşık 1 ay sonra kentten çekilmişti.

Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı "katliam" yapmakla suçlarken Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savunuyor.

Vay vay

İnşallah Rusya seni gebertir de dünya bir pislikten kurtulur..Rusyaya baskı istiyorsun da katil İsraile ve ABD ye niye destek veriyorsun..

Orhan

Siyonist kendi halkını katleti
