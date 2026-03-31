Kosova - Türkiye | CANLI ANLATIM
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşıyor. Karşılaşma Kosova 0 - 0 Türkiye maçıyla devam ediyor.
Kosova 0 - 0 Türkiye
19' Zeki Çelik ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
14' Orkun savunmaya baskı yapıp topu kaptı ve topu soldaki Kenan'a bıraktı. Kenan pasını sağ taraftaki Zeki'ye bıraktı. Zeki'nin içeri çevirdiği topa Kerem vuramadı.
10' GOLE YAKLAŞTIK! Hakan'ın vuruşu savunmadan sekti. Sol kanatta savunmadan önce araya giren Kenan'ın vuruşuna son anda müdahale ettiler.
8' İlk bölümlerde karşılaşma orta saha mücadeleleriyle geçiyor.
2' Orkun'un pasında Kerem kaleyi yokladı. Top kalecide kaldı sonrasında ofsayt bayrağı havaya kalktı.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar çocuklar
İLK 11'LER
Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Rexhbecaj, Hodza, Muslija, Asllani, Muriç.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem.