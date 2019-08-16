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Trafikte alınan önlemler sayesinde ölümlü kazalar yüzde yüz azaldı

Balıkesir’de jandarma ekiplerinin Kurban Bayramı’nda aldığı önlemler sayesinde ölümlü kazalarda yüzde yüz azalma oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:35
Trafikte alınan önlemler sayesinde ölümlü kazalar yüzde yüz azaldı

Balıkesir’de jandarma ekiplerinin Kurban Bayramı’nda aldığı önlemler sayesinde ölümlü kazalarda yüzde yüz azalma oldu. Bayramda meydana gelen 24 trafik kazasında 62 kişi yaralandı.


Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Balıkesir ili genelinde bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre yoğun bir şekilde asayiş, trafik denetleme ve kontrolleri yapıldı. Trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı Susurluk ve Edremit ilçelerinde yapılan trafik denetleme uygulamalarına bizzat katılan Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay; İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan "Kemerinden Ses Gelsin" sloganıyla, "Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin" projesi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.


Alınan tüm bu tedbirler neticesinde son iki yılın Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen olaylar kıyaslandığında, bir önceki yıla oranla asayiş olaylarında "Kişilere Karşı Suçlar" da yüzde 15, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 22 oranlarında düşüş yaşanırken, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk sahasında ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Meydana gelen 24 yaralanmalı trafik kazasında 62 kişi yaralandı. Bir önceki yıla oranla "Ölümlü Trafik Kazası" yüzde 100 azalırken yaralanmalı kaza sayısı yüzde 40, yaralı sayısı yüzde 13 azaldı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:35
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