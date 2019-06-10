Trafik teröristleri hakkında peş peşe karar verildi
Beşiktaş’ta 4 kişininhayatını kaybettiği trafik kazasına sebep olan trafik teröristleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.10 Haziran 2019 Pazartesi 06:06
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdülsamet T. ile babası Mehmet T'nin savcılıkça ifadesi alındı.
Daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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