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Ekonomi Trafik sigortasında prim artış oranı belli oldu
Ekonomi

Trafik sigortasında prim artış oranı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-08 09:24:00 -
Trafik sigortasında prim artış oranı belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.

SEDDK, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Genelgede, "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

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Yorumlar

haşırdatmacalar

aylık oranda böyle yıllık olarak hesaplanırsa gacırtttttttt haşırttttttttt kütürttttt diye geçirmece olmuş oluyor tabii olarak yağ fiyatlarıda bu hesaba göre haşırtttttt oluyor

A g

Bu artış neden oluyor bikmadimiz milleti yolmaktan her sene standart bu ne ya
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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