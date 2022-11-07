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Medya Trafik sigortasında dolandırıcıların oyununa gelmeyin! Aman dikkat! Bunu yapıyorlar
Medya

Trafik sigortasında dolandırıcıların oyununa gelmeyin! Aman dikkat! Bunu yapıyorlar

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, "primler artınca trafik sigortasının dolandırıcıların yeni rant kapısı olduğunu" belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 10:52:00 -
Trafik sigortasında dolandırıcıların oyununa gelmeyin! Aman dikkat! Bunu yapıyorlar

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, "primler artınca trafik sigortasının dolandırıcıların yeni rant kapısı olduğunu" belirtti.

Doğan, bugünkü köşesinde trafik sigortası dolandırıcılığını şöyle anlattı:

"Dolandırıcılar, aracınızın trafik sigortasının yenilemesinin geldiğini ya da yeni bir araç aldıysanız sigorta yaptırmanız gerektiğini bir şekilde öğreniyor. Nasıl öğreniyorlar diye sorarsanız; işin orası bana göre biraz organize işlere giriyor. Size ulaşıyorlar ve neredeyse yarı yarıya fiyat veriyorlar. Sağdan soldan duyduklarınızla ya da yaptığınız fiyat araştırması sonucunda verilen teklif cazip geliyor. Şöyle örnek vereyim; normalde trafik sigortanızı 4 bin liraya yenilemeniz gerekirken dolandırıcılar, size 2 bin ya da 2 bin 500 lira öneriyor. Siz de, ‘zaten zorunlu sigorta, şirket farkının önemi yok, önemli olan fiyat, ne kadar ucuz olursa benim için o kadar iyi’ deyip, teklifi kabul ediyorsunuz. Malum trafik sigortasında artık primler peşin ödeniyor. Kredi kartı ya da nakit paranızı ödüyorsunuz. Sonrasında, şanslıysanız size poliçe falan göndermiyor ki, o zaman dolandırıldığınızı anlıyorsunuz. Şansızsanız, sahte bir poliçe gönderiyorlar, başınıza bir şey gelene kadar dolandırıldığınızı anlamıyorsunuz." 

 

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