Trafik sigortasında büyük skandal patlak verdi! Herkes şaşkın

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Türkiye Sigorta Birliği’nin açıkladığı zarar rakamlarını gündeme taşıdı. Doğan, trafik sigortasında rekor bir zararın ortaya çıktığını ve bunun sigorta sektöründe büyük bir şaşkınlık oluşturduğunu ifade etti. Sigorta şirketlerinin bu zararın altından nasıl kalkacağı konusunda endişelerin arttığını belirten Doğan, sigorta şirketlerinin bu zararını vatandaşlarla yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan hukuki süreçlerle ilişkilendirdi. Noyan Doğan, özetle şunları kaydetti:

"(...) Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2024 yılının 6 aylık teknik sonuçlarını açıkladı ve durumun vahameti ortaya çıktı. Yılın ilk yarısında sigorta şirketleri trafik sigortasında toplam 10 milyar TL zarar açıkladı. Rekor diyorum, çünkü 2023’ün tamamında trafik sigortasındaki zarar tutarı 13 milyar TL’ydi. Yani, bir yıllık zararı, şirketler bu yılın ilk yarısında yaptı. Bu hızla gidilirse yılı 20 milyar TL zararla kapatırlar ki, bu da sigorta tarihinin en yüksek zararı anlamına gelir.

SİGORTACI İLE VATANDAŞ MAHKEMELİK

Biraz inceledim, yılın ilk yarısında, trafik sigortası satan 30 sigorta şirketinin 26’sı zarar açıklamış. Neredeyse sigorta şirketlerinin tamamı trafik sigortasından zarar ediyor. Peki, bu zarar nereden kaynaklanıyor? Onu da inceledim. Bu yılın ilk yarısında şirketler trafik sigortası satışından 59 milyar TL prim toplamışlar, 46 milyar TL de hasar ödemişler, 119 milyar TL daha da ödeyecekler. Daha açık bir anlatımla, vatandaşla sigorta şirketi hasarda anlaşamamış, anlaşmazlık hukuka yansımış, her iki kesim de mahkemelerle uğraşıyor ve davalar bitince de sigorta şirketleri 119 milyar TL daha hasar ödeyecek. Kaba bir hesapla, sigorta şirketleri trafik sigortasından 59 milyar TL para toplamış, 165 milyar TL hasar oluşmuş, aradaki 106 milyar TL’yi de şirketler kendi kasalarından ödeyecek. Bu rakamları işin tekniğine girmeden, basit olsun ve vatandaş anlayabilsin diye verdim. Üstelik bu rakamlar daha yılın ilk yarısına ait. Bir de siz sene sonunu düşünün. (...)"

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