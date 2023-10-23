Trafik sigortası tamam...Peki kazada limit aşılırsa!

Zorunlu trafik sigortası kaza anında karşı tarafa verilen hasarı belirli limitler dahilinde karşılarken, trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda devreye giren İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) araç sahibinin üçüncü şahıslara verdiği maddi zararın tamamını karşılayarak kapsamlı bir güvence sağlıyor.

Sigortam.net, hasar limiti aşımı durumlarında sigortalının imdadına yetişen İMM sigortasına dikkat çekti. Son dönemde araç bedellerinde ve hasar maliyetlerinde yaşanan artış, araç sahipleri için doğru sigorta seçimini yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Korumanın da bir "sınırı" var

Trafik sigortası, olası kaza durumlarında karşı tarafın hasarını belirli yıllık limitler dahilinde karşılayan zorunlu bir sigorta ürünüdür. Türkiye'de seyir halinde bulunan 27,7 milyon aracın önemli bir bölümü zorunlu trafik sigortasına sahip olsa da kaza anlarında karşı tarafa verilen hasar, bazı durumlarda trafik sigortasının limitlerini aşabiliyor.

Bu tür riskli durumlarda devreye giren İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM), sigortalıyı koruyarak hasar sonrası aşılan tutarın sigorta şirketi tarafından güvence altına alınmasını sağlıyor. Kasko veya zorunlu trafik sigortasına ilave edilebilen İMM teminatı için kasko şartı bulunmuyor.

Neden önem taşıyor?

Ocak 2023 itibarıyla zorunlu trafik sigortasıyla karşı tarafın hasarını karşılamak için belirlenen azami tutar 120 bin TL seviyesinde bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eksik Teminatları Tamamlıyor: İMM, Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko’nun kapsamını genişleterek kaza sonucu meydana gelen ve mevcut poliçenin limitini aşan hasarları karşılıyor.

Finansal Güvence Sağlıyor: Kaza sonucu karşı tarafa verilen hasar durumlarında yüksek maliyetli onarımlar veya tazminat ödemeleri gerektiğinde, İMM sigortası aracı korurken mali yükü de hafifletiyor. Örneğin 2,5 milyon TL değerindeki bir araçla yaşanan kazada, yalnızca 120 bin TL’sinin trafik sigortası tarafından karşılandığı geri kalan yüksek tutarın sigortalı tarafından karşılanması gerektiği unutulmamalı. Yaşanabilecek kaza durumlarında tam bir mali güvence sağlamak için araç sahiplerinin İMM sigortası yaptırması büyük önem taşıyor.

Manevi Tazminata Karşı Koruyor: Bir trafik kazası durumunda karşı tarafa manevi bir zarar verilirse, açılacak tazminat davası sonucunda ödenecek bedel yine İMM kapsamında ödenebiliyor. İMM, kaza sonucu oluşabilecek tüm maliyetlere karşı güvence sağlayarak yüksek orandaki bütçe kayıplarının önüne geçiyor.