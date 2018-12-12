Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar trafik sigorta fiyatlarının 1 Ocak 2019’dan itibaren ne kadar olacağını araştırıyor. Trafik sigortası fiyatları 2019 tüm illerde belli oldu. Peki 2019 trafik sigorta fiyatlarında son durum ne? İşte Trafik sigortası fiyatları 2019 il il.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı trafik sigortasının fiyatlarını belirledi. 2019 Ocak ayından itibaren, araç gruplarına ve sürücülerin hasar geçmişine göre tüm illerde uygulanacak trafik sigortası fiyatları belli oldu. Peki İstanbul'da trafik sigortası fiyatları ne kadar olacak? Ankara ve İzmir'de trafik sigorta fiyatları ne kadar olacak? İstanbul'da 1. basamak 3.010, Ankara'da 2.924, İzmir'de ise 2.839 oldu. İşte tüm illerin, tüm araç gruplarının ve sigorta yaptıran sürücülerin hasar geçmişine göre 2019 yılı trafik sigortası fiyatları...