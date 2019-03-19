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Trafik polislerine yeni kıyafet

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tanıtılan yeni kıyafetleri Niğde’de trafik polisleri giymeye başladı.

19 Mart 2019 Salı 11:28
Trafik polislerine yeni kıyafet

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tanıtılan yeni kıyafetleri Niğde’de trafik polisleri giymeye başladı.


Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) tanıtılan yeni kıyafetleri Niğde’de trafik polisleri giymeye başladı. Görünürlüğü yüksek olan yeni kıyafetler teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ve görev şartları dikkate alınarak, görevlilerin olaylara rahat, hareket kısıtlaması olmadan ve etkili şekilde müdahalesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.


Yazlık ve kışlık olarak tasarlanan kıyafetlerin açık renkli ve fosfor oranının arttırılmasıyla sürücü ve yayalar trafik polislerini daha rahat görebilecek. Su geçirmez özelliğe sahip olan kıyafetler, trafik polislerini eksi 30 dereceye kadar soğuktan koruyabilecek.


Bölge Trafik Şube Müdürlüğünde yeni kıyafetleri giyen Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Türkiye genelinde trafik birimlerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tanıtımını yaptığı yeni kıyafetleri giyerek göreve başladığını söyledi.


Trafik polisi ve sürücülere kıyafetlerin hayırlı olmasını dileyen Cebeloğlu, şunları kaydetti: "Hedeflerimizden birisi kara yollarındaki yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek. Bunun da temel yolu kara yolu üzerindeki denetimlerle birlikte personelimizin görünürlülüğünün artırılması. Daha önce trafik personelimiz, kıyafetler üzerine fosforlu yelek giyiyorlardı. Yeni kıyafetlerle fosforlu yeleğe ihtiyaç kalmayacak. Yeni kıyafetler, gündüz ve gece sürücüler tarafından net bir şekilde görülebilecek şekilde tasarlandı. Hem personelimizin can güvenliği hem de sürücülerin personelimizi fark etmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması açısında arzu ettiğimiz görünürlülüğü sağlamak bakımından bu elbiseler, önemli bir faktör olarak trafik birimlerimizin hayatında yer alacak”

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:28
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