MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı bir gazete manşetini sosyal medyada paylaştı. Kimsenin anlam veremediği paylaşım kısa sürede silindi. Yıldız sosyal medyada gündem olan paylaşım hakkında kısa bir açıklama yaparak danışmanının yanlışlıkla paylaştığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya platformu X hesabından Sözcü gazetesinin 11 Mart tarihli manşetini paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda yer alan manşette, İmamoğlu hakkında “İmamoğlu, iddianameyi iftiraname olarak nitelendirip meydan okudu: Ben ayaktayım” ifadeleri yer alıyordu.
KISA SÜREDE SİLİNDİ
Yıldız’ın paylaşımı birkaç dakika sonra hesabından kaldırıldı. Paylaşımın sosyal medyada hızla gündem olmasının ardından Yıldız, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Yıldız, paylaşımın danışmanının yanlışlıkla yapıldığını belirterek, “Danışmanım uzun bir metni X’den paylaşmak isterken yanlışlıkla Sözcü Gazetesi’nin ilk sayfasını paylaşmış. Mesele bundan ibarettir” dedi.