Toplum idamlarını istiyor! Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme

Toplumun idam edilmelerini istediği bebek katili Yenidoğan Çetesi davasının duruşması yarına ertelendi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Fırat Sarı, 23 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, banka hesaplarında ve telefon görüşmelerinde yasa dışı bir durum olmadığını savundu.

 

İstanbul'da bebek yoğun bakım sorunu olduğunu, bebekleri öldürmek için hastaneye yatırmadıklarının ortaya çıktığını ifade eden Sarı, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının tehdit edildiği iddiasının da "yenidoğan çetesi" olduğuna dair algı oluşturmak için kullanıldığını ve medya önünde linç edildiklerini öne sürdü.

Sarı, ortada suç örgütü olmadığını, iftiraya uğradıklarını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Zeki Ötünç de bebek katili olmadığını söyleyerek, beraatini talep etti.

 

Bazı tutuksuz sanıklar ise haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilmek üzere yarın saat 10.00'a erteledi.

CHP’liler duruşmayı sulandırıyordu! Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı
CHP’liler duruşmayı sulandırıyordu! Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı

Gündem

CHP’liler duruşmayı sulandırıyordu! Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme: Bir sanık hayatını kaybetti
Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme: Bir sanık hayatını kaybetti

Gündem

Yenidoğan Çetesi davasında flaş gelişme: Bir sanık hayatını kaybetti

Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı! O provokatörlerin isimlerine akit ulaştı
Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı! O provokatörlerin isimlerine akit ulaştı

Siyaset

Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı! O provokatörlerin isimlerine akit ulaştı

İftira Özgür Özel’den tazminat parti kasasından Bakan Akın Gürlek'e iftira davasında karar
İftira Özgür Özel’den tazminat parti kasasından Bakan Akın Gürlek'e iftira davasında karar

Gündem

İftira Özgür Özel’den tazminat parti kasasından Bakan Akın Gürlek'e iftira davasında karar

