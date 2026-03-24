İP’li Türkoğlu Sincan’dan bildiriyor! “Tanju Özcan ‘açılım süreci’ne karşı olduğu için tutuklanmıştır!”

Ziyaret sonrasında cezaevi önünde televizyon muhabirleri gibi anons çeken Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından da paylaştığı açıklamasında; “2 Mart’tan bu yana Sincan Cezaevi’nde yatan Bolu Belediye Başkanı Sn. Tanju Özcan’ı ziyaret ettim. Kendisiyle uzun bir görüşme yaptım ve Genel Başkanımız Sn. Müsavat Dervişoğlu’nun selamlarını ilettim. Tanju Başkan olayında da tutuklama bir tedbir olmaktan çıkmış, ‘açılım sürecine’ karşı olduğu için cezalandırılmıştır. Kendi beyanı da budur ve aslında derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

CHP’LİLER GİBİ YARGIYA SALDIRDI!

Tıpkı giderek daha fazla yörüngesine girdikleri ana muhalefet partisi CHP’lilerin yaptığı gibi yargıya saldıran İP’li Türkoğlu; “Açık konuşayım; bu hadisede de aslında, iktidara karşı güçlü şekilde ses yükselten, ‘açılım’ sürecine karşı çıkarak etkili muhalefet yapan isimlerin, siyasetin emrine giren yargı yoluyla susturulmasını görüyoruz” derken, Özcan’ın dosyasındaki suçlamaların detayına girmemeyi tercih etti.

BU SUÇLAMALAR DA AÇILIM SÜRECİNE KARŞI ÇIKMAKTAN MI?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mart 2026'da "icbar suretiyle irtikap" (görevini kötüye kullanarak zorla çıkarma sağlama) ve "şantaj" iddialarıyla tutuklanarak hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zincir marketleri reklam sözleşmesine zorlama ve rüşvet iddialarının yanı sıra, bir belediye çalışanına yönelik şantaj suçlamalarıyla yargılanıyor. İcbar Suretiyle İrtikap (Zorla Rüşvet/Yardım): Bolu'daki zincir marketleri Bolu Bel-AŞ'ye reklam vermeye zorladığı ve bu sözleşmeleri imzalamayan marketlerin denetimlerini artırarak baskı uyguladığı iddia ediliyor. Özcan’ın Belediye çalışanı Öznur Ç.'ye yönelik cinsel içerikli mesajlar attığı ve bu mesajların medyaya sızdırılması şantajına karışması nedeniyle, 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.