Türkiye'yi şikayet etmeye gidiyorlar! CHP'den Almanya'da ağlama seansı
Her fırsatta hak hukuk adalet naraları atarak kendilerinin yerli bir parti olduklarını iddia eden CHP’liler yine Avrupa’ya ağlamaya gidiyorlar.
Genel Başkan seçildikten sonra ülkemizi Avrupalı efendilerine şikayet eden Özgür Özel başkanlığındaki CHP, şaşırtmayarak yönünü batıya çevirdi.
Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluk suçlamalarıyla Silivri’de tutuklu bulunan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yargılamaları sırasında mahkemeyi provoke edemeyince dış güçlerden destek almak için Avrupa’da dayanışma adı altında eylemler düzenleyecek.
Türkiye’de umduğu karşılığı bulamayan CHP’liler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Parti Meclisi Üyesi Tolga Sağ ile CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uça’nın katılımıyla ‘İstanbul’da direniş Almanya’da dayanışma’ başlığıyla Türkiye’yi şikâyet mitingi gerçekleştirecek.
Gündem
