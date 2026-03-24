İmamoğlu diploma davasında köşeye sıkıştı! Özgür Özel ortağını sattı mı? Yalanları tek tek ifşa oldu!

İBB koltuğuna oturduğu günden beri skandallarla anılan Ekrem İmamoğlu, diploma davasında adeta nakavt oldu.

Mahkeme huzurunda somut iddialara cevap vermek yerine fakirlik edebiyatına sığınan İmamoğlu, Kıbrıs'tan yatay geçişini meşrulaştırmak için param yoktu yalanına sarıldı.

Ancak maskesi Gazeteci Erdem Atay'ın ifşaatlarıyla bir kez daha düştü. Hakim karşısında askerliğimi de iptal edin diyerek lakayıt bir tavır sergileyen İmamoğlu'nun, karar açıklanmadan hemen önce İstanbul Üniversitesi Rektörü'nü arayarak baskı kurmaya çalışması ise bizzat kendi ağzıyla itiraf ettiği bir skandal olarak kayıtlara geçti.

"Asıl darbe Özgür Özel'den geldi"

Asıl darbe ise yol arkadaşım dediği Özgür Özel'den geldi. CHP içindeki koltuk kavgasının kurbanı olan İmamoğlu, Erdem Atay'ın tabiriyle bizzat Özgür Özel tarafından satıldı.

Muhalefetin kendi içinde dönen Bizans oyunları, İmamoğlu'nun önündeki en büyük engelin yine kendi elleriyle o koltuğa oturttuğu Özgür Özel olduğunu kanıtladı. Pişmanlık içinde kıvranan İmamoğlu'nun şaibeli geçmişi ve partisi içindeki bu ihanet sarmalı, CHP'nin nasıl bir kaos bataklığında sürüklendiğini bir kez daha tescilledi.