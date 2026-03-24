  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist vahşetin kanlı belgesi! BM: İşkence İsrail’in devlet politikası oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Dün MİT mensubu bugün teknisyen! Cumhuriyet’ten ODATV benzeri hainlik Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan Türkiye'ye güzel haber Allah’tan bir işaret istedi! Aldığı cevapla gözyaşlarına boğuldu İBB, taksi plakasını bakın kaç paraya sattı Mazotun kokusunu aldı koşa koşa geldi! İlkeleri unutan Tarhan'dan CHP'ye mazot bahaneli 'U' dönüşü 5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulamıştı: Tapu müdürü gözaltına alındı Almanya Cumhurbaşkanı'nın kafasına taş mı düştü?
Kültür - Sanat
Kültür - Sanat

Kapadokya'da tarihi adım! Sobesos kazıları yeni statü kazandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kapadokya'da tarihi adım! Sobesos kazıları yeni statü kazandı

Nevşehir’de yürütülen Sobesos Antik Kenti kazıları, 'Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı' statüsüne alındı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Sobesos Antik Kenti kazıları, yeni bir aşamaya geçti.

 

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bilsen Şerife Özdemir başkanlığında yürütülecek olan Sobesos Antik Kenti kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile NEVÜ iş birliğinde ‘Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı’ statüsüne yükseltildi. Sahip olduğu mozaikler, hamam ve villa yapısıyla dikkat çeken alan, NEVÜ öncülüğünde bilimsel bir yaklaşımla geleceğe taşınarak bölgenin önemli arkeolojik merkezlerinden biri olarak Kapadokya’nın tarihsel süreçteki rolünün anlaşılmasına katkı sunacak. NEVÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilsen Şerife Özdemir ve ekibini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, projenin ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ odaklı ihtisaslaşma stratejisinin en somut çıktılarından biri olduğunu dile getirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23