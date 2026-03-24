Yunanistan kimlere güvendiğini açıkladı! ‘Arkamızda bu ülkeler var’

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enerji piyasası can çekişiyor: Savaşın petrol faturası belli oldu! Peşmergeye büyük saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Fuhuş peşinde koşanlara ibretlik ders: Gittikleri adreslerde neye uğradıklarını şaşırdılar! Kamuoyu baskısı sonuç verdi! Sleepy’de LGBT destekçisi Gülben Ergen geri adımı Siyonist katiller emellerine ulaşacak mı? Suudi Arabistan ile BAE, İran'la savaşın eşiğinde! Hürmüz Boğazı yüzünden Türkiye’de gıda sorunu yaşanacak mı? En üst makamdan açıklama geldi! Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi Ne CIA ne de MI6… Uğur Mumcu’uu Öldüren Ajanları Açıkladılar! 3’ü Arap şeyhlerine aitti! Bodrum'daki 150 milyon dolarlık felakette kimlerin yatı yandı? 4.5 milyon Euro çarpıldı! Hortumcu Cem Uzan’ı koruyan Fransa belasını buldu
Yunanistan kimlere güvendiğini açıkladı. Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin en büyük güvencesinin Avrupa Birliği olduğunu söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin en büyük güvencesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ve uluslararası ittifakları olduğunu belirtti.

Dendias, Yunan-Amerikan Birliği tarafından düzenlenen "Jeopolitik gelişmeler ve Yunanistan’ın geleceği" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, küresel ölçekte artan çatışmalara dikkati çekti.

Uluslararası sistemde artan gerilimlere işaret eden Dendias, dünyanın yeniden "güç merkezli" bir döneme girdiğini, Yunanistan’ın en büyük güvencesinin AB üyeliği ve uluslararası ittifakları olduğunu dile getirdi.

 

Dendias, "Dünya yeniden 'savaş her şeyin babasıdır' anlayışına dönmüş durumda." diyerek, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar birçok bölgede istikrarsızlık yaşandığına işaret etti.

Yunanistan’ın uluslararası misyonlarda geniş bir askeri varlık gösterdiğini ifade eden Dendias, ülkenin Bosna-Hersek, Kosova ve Orta Doğu dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde görev aldığını hatırlattı.

Konuşmasında savunma alanındaki uzun vadeli planlamaya da değinen Dendias, 20 yıllık savunma programı kapsamında ülkenin "bütüncül bir savunma yaklaşımına" geçtiğini, yeni sistemlerin yapay zeka destekli şekilde entegre edileceğini söyledi.

Dendias, savunma teknolojilerinde yerli üretimin artırılmasının hedeflendiğini ve altyapıların korunmasının öncelikli hale geldiğini de kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23