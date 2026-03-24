Özcan, Özel’e ağzının payını verdi! “Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak senin ne siyaset bilgine ne de karakterine sığar”

Yerel seçimler öncesinde Manisa’da bir benzinlikte Muhittin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldığı iddialarının yargıya yansımasıyla siyasetteki son günlerini geçiren ana muhalefet partisi lideri Özel, bunun verdiği sıkıntıyla üslubunu da gün geçtikçe çirkinleştirmeye başladı.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada; “Bir iddianame varsa o iddianameden inandırıcı olan Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü değil, Akın Gürlek’in suç örgütüdür. Turpun büyüğü Recep Tayyip Erdoğan’dır” diyen Özel her kesimden vatandaşların büyük tepkisini çekti.

“ÖNCE KENDİ KARANLIĞINIZLA YÜZLEŞİN, SONRA BU MİLLETE SÖZ SÖYLEYİN”

Özel’e tepki gösterenlerden biri olan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Özgür Özel, ağzından çıkan sözün ağırlığını taşıyamayacak kadar hafif konuşuyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak senin ne siyaset bilgine ne de karakterine sığar. Yolsuzluk iddialarının gölgesinde kalmış bir anlayışın, millete istikamet çizme hakkı yoktur. Önce kendi karanlığınızla yüzleşin, sonra bu millete söz söyleyin” dedi.