Bakan Gürlek sanılıyordu, ama bakın kim çıktı? Ekmek Teknesi'nde oynamıştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bir mülakatında ‘Ekmek Teknesi’nin bir bölümünde oynadım’ şeklindeki nostaljik açıklaması, sosyal medyadaki ‘etkileşim bağımlısı’ trollerin kirli operasyonuna alet edildi. Bakan Gürlek olduğu iddiasıyla paylaşılan dizi karesinin aslında tiyatro sanatçısı Murat Bayrak’a ait olduğu ortaya çıktı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından "Ekmek Teknesi" dizisi, bugünlerde ilginç bir dezenformasyon tartışmasıyla gündemde. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçmişte dizinin bir bölümünde yer aldığına dair samimi açıklamaları, sosyal medya mecralarında saptırılarak servis edildi. Bakan Gürlek’in gençlik hali olduğu iddia edilen bir fotoğraf karesi, kısa sürede binlerce kez paylaşılarak bir "algı operasyonuna" dönüştürüldü. Ancak dijital dünyanın bu sinsi tuzağı çok geçmeden bozuldu.

Akın Gürlek’in ‘Ekmek Teknesi’nde oynadım’ sözleri sonrası paylaşılan fotoğrafın kendisine ait olmadığı ortaya çıktı; görüntüdeki kişinin tiyatro sanatçısı Murat Bayrak olduğu belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bir röportajında “Ekmek Teknesi’nin bir bölümünde ben oynadım” ifadelerini kullanmasının ardından, sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gürlek’in dizide rol aldığı anı gösterdiği öne sürülen bir fotoğraf, kısa sürede geniş kitleler tarafından paylaşıldı.

"ETKİLEŞİM BAĞIMLILIĞI KÖTÜ BİR ŞEY"

Ancak söz konusu fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Dizide “Bican” karakterini oynayan oyuncu Kerim Yağcı, paylaşımların altına yaptığı yorumda iddiaları yalanladı. Yağcı, “Ben 106 bölüm çalıştım, kendisini bir kere bile görmedim. Resimde belirttiğiniz arkadaşımızın ismini de biliyorum. Etkileşim bağımlılığı kötü bir şey” ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda da fotoğraftaki kişinin Akın Gürlek olmadığı tespit edildi. Görüntüde yer alan kişinin tiyatro sanatçısı Murat Bayrak olduğu belirlendi.

Böylece sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafın yanlış bir eşleştirme sonucu yayıldığı anlaşılırken, Gürlek’in dizide yer aldığına dair görsel kanıt olarak sunulan paylaşımın gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı.

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!
Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!

Gündem

Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış!

