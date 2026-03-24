Bakan Gürlek sanılıyordu, ama bakın kim çıktı? Ekmek Teknesi’nde oynamıştı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından "Ekmek Teknesi" dizisi, bugünlerde ilginç bir dezenformasyon tartışmasıyla gündemde. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçmişte dizinin bir bölümünde yer aldığına dair samimi açıklamaları, sosyal medya mecralarında saptırılarak servis edildi. Bakan Gürlek’in gençlik hali olduğu iddia edilen bir fotoğraf karesi, kısa sürede binlerce kez paylaşılarak bir "algı operasyonuna" dönüştürüldü. Ancak dijital dünyanın bu sinsi tuzağı çok geçmeden bozuldu.

Akın Gürlek’in ‘Ekmek Teknesi’nde oynadım’ sözleri sonrası paylaşılan fotoğrafın kendisine ait olmadığı ortaya çıktı; görüntüdeki kişinin tiyatro sanatçısı Murat Bayrak olduğu belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bir röportajında “Ekmek Teknesi’nin bir bölümünde ben oynadım” ifadelerini kullanmasının ardından, sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gürlek’in dizide rol aldığı anı gösterdiği öne sürülen bir fotoğraf, kısa sürede geniş kitleler tarafından paylaşıldı.

"ETKİLEŞİM BAĞIMLILIĞI KÖTÜ BİR ŞEY"

Ancak söz konusu fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Dizide “Bican” karakterini oynayan oyuncu Kerim Yağcı, paylaşımların altına yaptığı yorumda iddiaları yalanladı. Yağcı, “Ben 106 bölüm çalıştım, kendisini bir kere bile görmedim. Resimde belirttiğiniz arkadaşımızın ismini de biliyorum. Etkileşim bağımlılığı kötü bir şey” ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalar sonucunda da fotoğraftaki kişinin Akın Gürlek olmadığı tespit edildi. Görüntüde yer alan kişinin tiyatro sanatçısı Murat Bayrak olduğu belirlendi.

Böylece sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafın yanlış bir eşleştirme sonucu yayıldığı anlaşılırken, Gürlek’in dizide yer aldığına dair görsel kanıt olarak sunulan paylaşımın gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı.