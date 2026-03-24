SON DAKİKA
15 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor!

Kars’ın Selim ilçesinde iki gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba için arama çalışması başlatıldı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba’dan iki gündür haber alınamıyor. Olay, Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde meydana geldi. 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba, 22 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

 

Güvenlik kamerasına yansıdı

Rojhat Ağbaba’nın kaybolmadan önceki son anlarına ait görüntüler, evlerinin önünde bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun evlerinin önünde gezdiği görülürken, sonrasında hangi yöne gittiğine dair net bir bilgiye ulaşılamadı.

 

Öte yandan jandarma ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için detaylı çalışma başlatırken, köy halkı da arama çalışmalarına destek veriyor. Bölgedeki boş araziler, ahırlar ve kırsal alanlar tek tek kontrol ediliyor.

 

Ayrıca baba İsmail Ağbaba, oğlu Rojhat Ağbaba’yı gören veya yerini bilen vatandaşların en yakın güvenlik birimlerine bilgi vermesi çağrısında bulundu.

Kayıp kadın dağcı alarmı: Ağrı Dağı’nda arama çalışması başlatıldı
Kayıp kadın dağcı alarmı: Ağrı Dağı’nda arama çalışması başlatıldı

Yaşam

Kayıp kadın dağcı alarmı: Ağrı Dağı’nda arama çalışması başlatıldı

Bozdağ’da kayıp olan dağcıdan sevindiren haber: 4 gün sonra sağ bulundu
Bozdağ’da kayıp olan dağcıdan sevindiren haber: 4 gün sonra sağ bulundu

Aktüel

Bozdağ’da kayıp olan dağcıdan sevindiren haber: 4 gün sonra sağ bulundu

