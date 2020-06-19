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Aktüel

Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu

İstanbul etkili olan sağanak yağış nedeniyle tıkanan mazgalları açmak için belediye ve itfaiye ekipleri seferber olurken, Pendik’te de bir trafik polisi caddeyi dolduran suyun tahliyesi için yoğun çaba harcadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 22:59:00 -
Trafik polisi caddeyi basan suyun tahliyesi için seferber oldu

İstanbul etkili olan sağanak yağış nedeniyle tıkanan mazgalları açmak için belediye ve itfaiye ekipleri seferber olurken, Pendik’te de bir trafik polisi caddeyi dolduran suyun tahliyesi için yoğun çaba harcadı.


İstanbul genelinde gün boyunca etkili olan sağanak yağış yer yer sele neden oldu. Megakentin çeşitli noktalarında itfaiye ve belediye ekiplerinin giderleri açmak için yoğun çaba harcadı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Pendik’te bir trafik polisinin caddeyi dolduran suyun tahliye olması için eline aldığı çubukla mazgalı uzun süre temizlediği görüldü. Bir vatandaşın kaydettiği o dakikalarda polisin uzun süre yağış altında mazgalın önündeki engelleri temizlediği görüldü.

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