Trafik magandasının tokat attığı kadın tekvandocu çıktı!

İstanbul Sarıyer’de yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında kadını tokatlayan adam sert kayaya çarptı. Tekvandocu olduğu iddia edilen kadın adamı fena bir şekilde dövdü.

Tartışma sırasında adam tokat attıktan hemen sonra arabanın kendi kendine hareket ettiği görüldü. Aracının gittiğini gören adam arabayı durdurmak için hareketlenmişken arkasından kadının gazabına uğradı.

Duruma çok sinirlenen kadın daha sonra arabanın tamponunu tekmelemeye başladı. Kavgayı ayırmaya gelen bir kişi de adamı kovalayarak olay yerinden gönderdi.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.