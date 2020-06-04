Trafik magandasının E-5’teki “makas terörü” kazayla sonuçlandı

İstanbul E-5 Karayolu Yenibosna Mevkiinde otomobilleri ile makas atarak ilerleyen gençler başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada ise diğer otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan genç sürücü daha sonra yakalanarak olay yerine getirildi.

Araçlar savruldu

Olay gece saatlerinde E-5 Karayolu Yenibosna Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CRK 268 plakalı otomobili kullanan C.Y. ve iki arkadaşı ile Ankara istikametinde giderken Yenibosna Mevkiinde M.S. idaresindeki 34 MP 1290 plaka daha sonra M.Ö. yönetimindeki 34 NV 7692 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, M.S. isimli sürücü hafif şekilde yaralandı.

"İkisi de makas atıyordu"

Kaza yapan gençlerden biri olan sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan sürücü yakalanarak kazanın olduğu yere getirildi. Çevredeki sürücülerin durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza yerinde yaralanan bir kişide yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş ise “İkisi makas atıyorlardı arkadan arabaya çarptılar o sırada ikisi de kaza yaptılar. Mercedes vurdu, Honda Civic’e vurdu. Ondan sonra refüje vurdu sonra kaçtı” şeklinde konuştu.

Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı. Bir süre boyunca trafiğe kapalı olan yol itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.