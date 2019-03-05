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Trafik magandası yakalandı!

Şile yolunda okul servisiyle makas atarak ilerleyen ve trafiği tehlikeye sokan Yasin Ç. yakalandı. 110 TL para cezası kesilen şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

05 Mart 2019 Salı 17:01
Trafik magandası yakalandı!

Olay Şile Yolu Çekmeköy mevki'inde geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Okul servisi ile yolda ilerleyen trafik canavarı, yoldaki diğer araçlara aldırmadan art arda makas atarak trafiği tehlikeye soktu. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti.

O magandanın kimliği polis tarafından tespit edildi. Trafik magandası Yasin Ç. Gayrettepe Sivil Trafik Amirliği ekipleri tarafından Ümraniye'de yakalandı. Şahıs ekipler tarafından polis merkezine getirildi. Okul servisli trafik magandasına bin 110 TL para cezası kesildi.

Yasin Ç. polis merkezine girerken basın mensuplarına, "Öğrenci yoktu. Eşim hamile eve yetişmeye çalışıyordum" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:01
  1. okul servisi makas
  2. trafik magandası

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