Trafik magandalarının araçları alınabilir

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, trafik magandalarına karşı yalnızca idari para cezasının yeterince caydırıcı olmadığını belirterek, caydırıcılık için Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) etkin uygulanması gerektiğini söyledi. Demirbaş, bu magandalara TCK’nın 179. ile 54. maddelerinden işlem yapılabileceğini, bunun da hapis cezası ve mahkeme kararıyla suçta kullanılan aracın mülkiyetinin devlete geçmesi gibi yaptırımlarla daha caydırıcı olacağını belirtti. Gün geçmiyor ki trafik magandalarının neden olduğu trafik kurallarını açıkça ihlal eden ve çoğu zaman ölümle sonuçlanan olaylar yaşanmasın. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Timur Demirbaş, bu tip olaylarda verilen idari para cezalarının yetersizliğinin kamu vicdanını tatmin etmediği gibi caydırıcı olmayan bu cezalar nedeniyle benzer olayların devam ettiğini belirtti.

İdari para cezası kamu vicdanını tatmin etmiyor

Prof. Dr. Timur Demirbaş, “Bunu yapanların bir kısmı, sosyal medyada kendilerinin veya bunları kaydeden diğer kişilerin görüntüleri yayınlamaları üzerine polis tarafından yakalanıyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde TEM’de geri geri giden araç ve direksiyon başında çiğ köfte yiyen sürücü gibi. Direksiyonda çiğ köfte yiyip bunu sosyal medyada yayınlayan kişi, sonradan yakalanarak Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Trafik emniyetini ihlal etmek/tehlikeye düşürmek suretiyle tedbirsiz ve saygısızca araç sürmek’ hükmünün ihlalinden 132 TL idari para cezası aldı. Ancak bu ceza, kamu vicdanını tatmin etmediği gibi olayın adli yönü, yani TCK boyutu ihmal edilmiştir” diye konuştu. Prof. Dr. Timur Demirbaş, uygulanması halinde trafik magandalığı üzerinde caydırıcılık gücü olan, ancak genellikle uygulanmayan TCK’nın 54. Maddesi’ne de dikkat çekerek, “Bu hükmün uygulanması halinde, şehir içinde yarış yapan, yolu kapayan, drift atan sürücünün; bu hareketi yapmadan önce bin defa düşünmesi gerekecektir. Çünkü, işin ucunda suçta kullanılan aracın mahkeme kararıyla müsadere edilmesi, yani mülkiyetinin devlete geçmesi ihtimali bulunmakta” diye konuştu. Prof. Demirbaş, TCK’nın 54/1. maddesi kapsamında trafik magandalarının suçta kullandıkları aracın müsadere edilmesi için gerekli koşulların bulunduğunu ifade etti. Tüm bu yaptırımların hem caydırıcılık hem de kamu vicdanını rahatlatması açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.