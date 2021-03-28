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Yerel Trafik kurallarını hiçe saymışlardı: Şakalaşıyorduk
Yerel

Trafik kurallarını hiçe saymışlardı: Şakalaşıyorduk

İstanbul Şile yolunda araçlarını birbirlerine çarptırarak ilerleyen iki sürücü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:59:00 -
Trafik kurallarını hiçe saymışlardı: Şakalaşıyorduk

İstanbul'da yol verme tartışmasının ardından araçlarını birbirlerine çarptırarak ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından 7 bin 728 lira para cezası uygulandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şile yolunda 21 Mart'ta trafikte yol verme tartışmasına giren iki sürücünün, araçlarını birbirine çarptırarak ilerlemeleri, iki şeritli yolu paylaşamamaları ve yağmura rağmen hızlarını kesmeden seyretmelerine ilişkin anların başka bir sürücü tarafından görüntülenmesi üzerine harekete geçti.

Güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, iki aracın plakalarını belirleyerek sürücülerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Şakalaşıyorlarmış

Bunun üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Ş.Ş. ve N.Y, ifadelerinde, yakın arkadaş olduklarını belirterek, birbirlerine şaka yapmak için olay günü bu şekilde araç kullandıklarını öne sürdü.

Araç sürücüleri Ş.Ş ve N.Y.'ye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği ceza yazılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası olmak üzere toplam 7 bin 728 lira para cezası uygulandı.

Bu kişiler hakkında ayrıca cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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