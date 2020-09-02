  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trafik kazasında yaralanan arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtılar
Aktüel

Trafik kazasında yaralanan arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtılar

Yeniakit Publisher
2020-09-02 06:59:38 -
Trafik kazasında yaralanan arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtılar

ANKARA (AA) - Mamak'ta kontrolden çıkıp kaza yapan otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü ile bir arkadaşı ağır yaralanan diğer arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, E.B. idaresindeki 06 BUF 441 plakalı otomobil, Natoyolu Caddesi'nden Kızılay istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen aracın içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Alkollü oldukları iddia edilen sürücü ve bir arkadaşı ise olayda ağır yaralanan arkadaşlarını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Polis ekipleri olay yerinden yaralı halde kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kullanılmaz hale gelen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'tan çarpıcı 'Elon Musk' açıklaması: Dünyayı resetleyecekler
Gündem

Dilipak'tan çarpıcı 'Elon Musk' açıklaması: Dünyayı resetleyecekler

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak'ın bugünkü yazısında Elon Musk'ın tanıttığı Neuralink'i konu aldı.
Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf
Siyaset

Sosyal medyayı salladı... CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan itiraf gibi gaf

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak çok konuşulacak bir gafa imza attı. Öztrak, partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa..
Yunanistan’ın yeni provokasyonunu açıklayan Pekin: Türkiye acilen…
Gündem

Yunanistan’ın yeni provokasyonunu açıklayan Pekin: Türkiye acilen…

Genelkurmay İstihbarat Daire Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hukuka dayalı faaliyetleri karşısında birçok provo..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı