  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trafik kazasında ölen polis memuru ile anne ve babasının cenazeleri Yozgat'ta toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:49:25 -
Trafik kazasında ölen polis memuru ile anne ve babasının cenazeleri Yozgat'ta toprağa verildi

YOZGAT (AA) - Kayseri'de otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru ile anne ve babasının cenazeleri, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde defnedildi.

Boğazlıyan Devlet Hastanesi morgundan cenazeleri alınan polis memuru Oğuzhan Beyaz, annesi Nurten ve babası Bekir Beyaz için öğle vakti ilçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazından sonra Oğuzhan Beyaz ile anne ve babasının cenazeleri toprağa verildi.

Törene, ölenlerin yakınları, Yozgat Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Polis memuru Oğuzhan Beyaz'ın kullandığı 38 SP 060 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kalaba mevkisinde, önünde seyreden Onur E. idaresindeki 81 FK 155 plakalı tıra çarpmış, Beyaz ile araçta bulunan annesi Nurten ve babası Bekir Beyaz olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı