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Yerel Trafik kazasında iki polis hayatını kaybetti
Yerel

Trafik kazasında iki polis hayatını kaybetti

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Boğazlıyan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli iki memur, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:59:00 -
Trafik kazasında iki polis hayatını kaybetti

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Boğazlıyan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Mahmut Atıcı ve Murat Dağhan görev sonrası özel araçları ile ikametlerine seyir halinde iken yaptıkları trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Mahmut Atıcı'nın (27) kullandığı otomobil, Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkiinde devrildi.

Polis memuru Mahmut Atıcı olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Murat Dağhan (26) ise kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatlarını kaybeden polis memurları için bugün saat 14.00’te Yozgat Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

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