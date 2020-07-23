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Aktüel

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman onbaşı defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:33:50 -
Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma uzman onbaşı defnedildi

DÜZCE (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gişelerin beton bariyerine çarpan otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Uçar (23), memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Uçar'ın cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesinden alınarak baba ocağının bulunduğu Gümüşova ilçesi Dededüzü köyüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından kılınan namaz sonrası Uçar'ın cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Uçar ailesinin akraba ve yakınlarıyla AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve Gümüşova Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu katıldı.

Dün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Uçar (23) idaresindeki 34 BIM 576 plakalı otomobil, Dilovası ilçesi Mermerciler OSB Gişeleri'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarpmış, otomobil takla atarak ters dönmüştü.

Otomobilde sıkışan Uçar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılmış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


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