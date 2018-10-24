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Trafik kazasında can veren aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Ankara'da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafikkazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'ndadefnedildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 18:15
Trafik kazasında can veren aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan baba İsmet Onur (36), anne Hilal (36) ve çocukları 2 yaşındaki Anıl ile 9 yaşındaki Furkan Emir Elitok'un cenazeleri, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve hayatını kaybeden ailenin yakınları katıldı.

Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler defnedildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 18:15
  1. Ankara
  2. Trafik kazası
  3. aynı aileden 4 kişi öldü
  4. Kazada ölenler defnedildi

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