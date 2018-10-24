Trafik kazasında can veren aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan baba İsmet Onur (36), anne Hilal (36) ve çocukları 2 yaşındaki Anıl ile 9 yaşındaki Furkan Emir Elitok'un cenazeleri, Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve hayatını kaybeden ailenin yakınları katıldı.

Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler defnedildi.