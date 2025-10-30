  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Vatana ihanetin telafisi, müebbetin tahliyesi, kahpeliğin bahanesi olmaz

“Sen Türk Milletinin düşmanısın” demek suç değilmiş! Ali Erbaş'a hakaret eden Özdağ'a beraat

Türkiye’nin yarısına denk geliyor! Demir ağlar öyle değil böyle örülür

Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia

Özgür Özel kendi tarihini bizden okusa iyi olacak! Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 20 Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye maliyetini açıkladı

Alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik kol geziyor! Türk dizi ve filmlerinde büyük skandal

Terörist İsrail 3 ay yetecek Gıda dağıtımını engelliyor!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: 30 dakikaya düşecek

Çevrecilere bakın çevrecilere! CHP'li 2 belediye fena enseledi
Dünya Trafik kazasında ayağını kırdı: Hastanenin 64 bin dolarlık faturasıyla ikinci şoku yaşadı
Dünya

Trafik kazasında ayağını kırdı: Hastanenin 64 bin dolarlık faturasıyla ikinci şoku yaşadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trafik kazasında ayağını kırdı: Hastanenin 64 bin dolarlık faturasıyla ikinci şoku yaşadı

Trafik kazasında ağır yaralanan doktor, bir gecelik hastane ve ameliyat masrafları için 64 bin dolarlık faturayla karşılaştı.

ABD'nin Denver eyaletinde yaşayan doktor Lauren Hughes, Şubat ayında yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bir klinikte hastalarını görmeye giderken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Hughes'un dizinde derin bir kesik, morluklar ve kırık bir ayak bileği kırıldığı tespit edildi ve kadın ameliyata alındı. Hughes’in sağ dizinde, aracın gösterge paneline çarpması sonucu oluşan kesik temizlendi; sağ ayak bileğindeki kırık, metal vida ile sabitlenerek hizalandı.

Hastane, ameliyat ve bir gecelik yatış için Hughes’a 64 bin dolarlık fatura kesti, Hughes ücreti sigortanın kapsamadığını da belirtti.

AMBULANS ÜCRETİNİ KARŞILADILAR

Sigorta şirketi Anthem, yaklaşık 2.400 dolarlık ambulans ücretini ve bazı küçük radyoloji hizmetlerini karşıladı, ancak ağ dışı hastane tarafından kesilen ameliyat ve yatış ücretlerini ödemeyi reddetti.

ABD'de sigorta şirketleri, hangi tedavilerin “medikal olarak gerekli” olduğuna karar verme yetkisine sahip. Bu karar, sigortanın ne kadar ödeyeceğini belirliyor.

Anthem sözcüsü Emily Snooks, ameliyat ücretinin reddedilmesinin bir sigorta sözleşmesi ayrıntısından kaynaklandığını belirtti ve şöyle dedi: 'Hastane ile yapılan anlaşma gereği, hastanın yatışı öncesi ve sonrası tüm hizmet talepleri birlikte onaylanır veya reddedilir'

Bir diğer ilginç durum ise, Anthem temsilcisinin, hastaneye yatışı “gözlem” statüsünde faturalandırmış olsaydı durumun farklı olabileceğini söylemesi oldu. Gözlem statüsü, hastanın daha az yoğun bakım gerektirdiğini belirtiyor ve sigorta şirketi hastaneye daha düşük ödeme yapıyor.

Türkiye’den 45 üniversite Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na girdi
Türkiye’den 45 üniversite Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na girdi

Eğitim

Türkiye’den 45 üniversite Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na girdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor
Gündem

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Çöken binadan acı haberler peş peşe geldi. İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındak..
Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı
Dünya

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

Terör devleti İsrail vatandaşları, dünyanın her yerinde çirkeflikleri ve çıkardıkları olaylarla tepki çekmeye devam ediyor.
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23