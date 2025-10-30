Trafik kazasında ayağını kırdı: Hastanenin 64 bin dolarlık faturasıyla ikinci şoku yaşadı

ABD'nin Denver eyaletinde yaşayan doktor Lauren Hughes, Şubat ayında yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bir klinikte hastalarını görmeye giderken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Hughes'un dizinde derin bir kesik, morluklar ve kırık bir ayak bileği kırıldığı tespit edildi ve kadın ameliyata alındı. Hughes’in sağ dizinde, aracın gösterge paneline çarpması sonucu oluşan kesik temizlendi; sağ ayak bileğindeki kırık, metal vida ile sabitlenerek hizalandı.

Hastane, ameliyat ve bir gecelik yatış için Hughes’a 64 bin dolarlık fatura kesti, Hughes ücreti sigortanın kapsamadığını da belirtti.

AMBULANS ÜCRETİNİ KARŞILADILAR

Sigorta şirketi Anthem, yaklaşık 2.400 dolarlık ambulans ücretini ve bazı küçük radyoloji hizmetlerini karşıladı, ancak ağ dışı hastane tarafından kesilen ameliyat ve yatış ücretlerini ödemeyi reddetti.

ABD'de sigorta şirketleri, hangi tedavilerin “medikal olarak gerekli” olduğuna karar verme yetkisine sahip. Bu karar, sigortanın ne kadar ödeyeceğini belirliyor.

Anthem sözcüsü Emily Snooks, ameliyat ücretinin reddedilmesinin bir sigorta sözleşmesi ayrıntısından kaynaklandığını belirtti ve şöyle dedi: 'Hastane ile yapılan anlaşma gereği, hastanın yatışı öncesi ve sonrası tüm hizmet talepleri birlikte onaylanır veya reddedilir'

Bir diğer ilginç durum ise, Anthem temsilcisinin, hastaneye yatışı “gözlem” statüsünde faturalandırmış olsaydı durumun farklı olabileceğini söylemesi oldu. Gözlem statüsü, hastanın daha az yoğun bakım gerektirdiğini belirtiyor ve sigorta şirketi hastaneye daha düşük ödeme yapıyor.