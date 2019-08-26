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Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yerköy-Yozgat yolu Bekir Bozdağ Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yerköy-Yozgat yolu Bekir Bozdağ Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Bekir Bozdağ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada A.Y. idaresinde ki 66 KD 193 plakalı otomobil Yerköy Jandarma mevkisinde, aynı istikamette seyreden M. T. idaresindeki 06 AU 4258 plakalı araca arkadan çarptı. M.T’nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
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