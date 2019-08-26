Trafik kazasında 2 kişi yaralandı Yerköy-Yozgat yolu Bekir Bozdağ Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yerköy-Yozgat yolu Bekir Bozdağ Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Bekir Bozdağ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazada A.Y. idaresinde ki 66 KD 193 plakalı otomobil Yerköy Jandarma mevkisinde, aynı istikamette seyreden M. T. idaresindeki 06 AU 4258 plakalı araca arkadan çarptı. M.T’nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.