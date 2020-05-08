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Aktüel

Trafik kazaları KGYS kameralarında

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:41:32 -
Trafik kazaları KGYS kameralarında

ANKARA (AA) - Elazığ, Mardin ve Kayseri'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşımda "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." uyarısına yer verildi.

Elazığ'da bir motosiklet sürücüsünün, kendisini fark etmeyerek sola dönmek isteyen bir otomobile yandan çarptığı ve çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar, KGYS kayıtlarına yansıdı.

KGYS görüntülerine göre Mardin'de aşırı hızlı girdiği virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi ise otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu.

Kayseri'de dört yol kesişiminde bir otomobil, başka bir otomobile yandan çarptı. Bu sırada yolun kenarında yürüyen bir kişi, savrulan otomobilden son anda kaçarak kurtuldu.


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