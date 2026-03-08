  • İSTANBUL
Trafik ışıklarındaki siyah kutu hız kamerası değilmiş: Gerçek görevi bambaşka çıktı!

Trafik ışıklarındaki siyah kutu hız kamerası değilmiş: Gerçek görevi bambaşka çıktı!

Son dönemde kavşaklarda, caddelerde trafik lambalarının hemen yanına yerleştirilen ve sürücüler tarafından hız kamerası sanılan küçük siyah kutuların gerçek işlevi bambaşka çıktı.

Şehir içi ulaşımda dijital dönüşüm hızlanırken, trafik ışıklarındaki donanımlar da evrim geçiriyor. Birçok ülkede yaygınlaşan ve Türkiye'de de görülmeye başlanan direk üstü siyah kutular, sanılanın aksine ceza kesen birer kamera değil. "Multi-Lane Radar" (MLR) yani çok şeritli radar sensörü olarak adlandırılan bu cihazlar, kavşaklardaki trafik akışını yapay zeka ve mikrodalga teknolojisiyle yönetmek için kullanılıyor.

Siyah kutular, mikrodalga sinyalleri göndererek kavşaktaki araç sayısını, hızını ve ışığa olan mesafesini milimetrik olarak ölçüyor. Bu teknoloji sayesinde, yola gömülü sensörlerin aksine araçların tipi ve konumu hatasız bir şekilde sisteme aktarılıyor.

AMAÇ HAYALET BEKLEMELERİ ORTADAN KALDIRMAK

Sistemin temel amacı, kavşaklarda "hayalet beklemeleri" ortadan kaldırmak. Sensörler, yolda araç bulunmadığında kırmızı ışık süresini kısaltıyor veya araç trafiğinin yoğun olduğu yöne daha uzun süre yeşil ışık veriyor. Bu sayede trafik ışıkları daha hızlı tepki vererek akıcılığı sağlıyor.

Yeni nesil radar kutuları sadece motorlu taşıtları değil, aynı zamanda bisikletlileri ve yayaları da hareketlilik verilerine dahil ediyor. Kavşaktaki yaya yoğunluğu veya bir bisikletlinin yaklaşma hızı, trafik ışığının sıralamasını otomatik olarak güncelliyor. Bazı bölgelerde beyaz renkte de görülebilen bu kutular, sert fren yapma zorunluluğunu azaltarak kaza riskini düşürürken yakıt tasarrufuna da katkı sağlıyor.

TRAFİK LAMBALARINA DÖRDÜNCÜ RENK

Öte yandan dijitalleşme süreciyle birlikte trafik lambalarına klasik üç rengin dışında "beyaz ışık" eklenmesi için ABD'de pilot çalışmalar başlatıldı. Özellikle otonom araçların yoğun olduğu kavşaklarda devreye girecek olan beyaz ışık, trafiği yüzde 10 oranında hızlandırmayı hedefliyor. Beyaz ışık yandığında insan sürücüler için kural oldukça basit olacak: "Önündeki aracı takip et." Otonom araçlar kendi aralarında iletişim kurarak geçişi koordine ederken, arkadaki sürücüler sadece öndeki araca göre hareket edecek.

