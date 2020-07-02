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Ekonomi

Trafik cezaları nereye ödenir?

Trafik cezaları nereye ödenir? Trafikte yapılan ihlaller sonucunda alınan cezaların ödenmesi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki ama trafik cezası nereye ve nasıl ödenir? T.C. kimlik numaranızın üzerine kayıtlı olan plakaların üzerine kaydolan cezalar nakit ve kart ile ödenebiliyor. İşte o detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:03:00 -
Trafik cezaları nereye ödenir?

Her geçen gün artan araç sayısı, trafik ihlallerini ve kesilen cezalardaki artışı da beraberinde getiriyor. Hatalı sollama, park ihlali, araç takip mesafesinin korunmaması, emniyet kemeri kullanmama, trafik ışık ihlali gibi sebeplerden dolayı trafik kurallarını ihlal eden araç sahiplerine ceza yazılıyor. E-devlet üzerinden sorgulanabilen bu cezaları erken yatırmak önemli konular arasında yer alıyor.

Trafik cezaları nereye ödenir?

Trafik cezasını kurallara göre zamanında ödemek önemlidir. Ceza bedeli banka şubeleri, PTT şubeleri, vergi dairesi ya da internet aracılığıyla ödenebilir. Aynı zamanda online olarak ya da ilgili aracı kurumlardan nakit olarak da ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. İlk 15 gün içerisinde yatırılan cezalarda yüzde 25 indirim uygulanacağı için erken ödeme yapılması daha iyi olacaktır.

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