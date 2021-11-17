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Gündem Trafiği kapatarak yarışan araç bakın kimin çıktı!
Gündem

Trafiği kapatarak yarışan araç bakın kimin çıktı!

İstanbul Havalimanı yolunda trafiği kapatarak lüks araçlarıyla makas atarak yarışan araçlardan birinin magazinci Gökhan Çıra'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 17:15:00 -

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu. Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

Lüks araç Gökan Çıra'nın çıktı

Öte yandan 34 LMB 01 plakalı lüks otomobilin magazinci Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı otomobil olduğu görüldü. Lüks otomobildeki yarış yapan sürücü kaydın son bölümünde kendisini görüntüleyen kişiye el hareketi de yapıyor. Görüntülerde sürücünün kim olduğu ise belli olmuyor. Polisin otoyol trafiğini tehlikeye atan sürücüleri arama çalışması başlattığı öğrenildi.

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