Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak’ta 23 milyona dayandı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 22 milyon 922 bin 164 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 922 bin 164 adet taşıtın yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 66 bin 486 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 66 bin 486 taşıt içinde otomobil yüzde 66,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,5 ile kamyonet, yüzde 8,9 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,5 arttı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,5 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 16,5, minibüste yüzde 12,3, otobüste yüzde 35,1, kamyonette yüzde 68,8, kamyonda yüzde 124,6, motosiklette yüzde 21,9 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,1, traktörde ise yüzde 64,3 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,4 azaldı

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 43,4 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 39,9, minibüste yüzde 52,1, otobüste yüzde 11,7, kamyonette yüzde 54,6, kamyonda yüzde 62,8, motosiklette yüzde 10,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 66,2, traktörde ise yüzde 67,8 olarak gerçekleşti.

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak ayında 56 bin 243 adet arttı

Ocak ayında 66 bin 486 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 10 bin 243 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 56 bin 243 adet arttı.

Ocak ayında 507 bin 17 adet taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 507 bin 17 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 3,3 ile motosiklet, yüzde 3,3 ile traktör takip etti. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,8 oldu

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37,8’i LPG, yüzde 37’si dizel, yüzde 24,9’u benzin yakıtlı olup, yüzde 0,05’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak ayında 44 bin 406 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 44 bin 406 adet otomobilin yüzde 18,3’ünün Renault, yüzde 16,4’ünün Fiat, yüzde 9’unun Volkswagen, yüzde 5,8’inin Peugeot, yüzde 5,5’inin Honda, yüzde 5,2’sinin Nissan, yüzde 4,8’inin Ford, yüzde 4,8’inin Hyundai, yüzde 4,5’inin Dacia, yüzde 3,5’inin Skoda olduğu, yüzde 22,3’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 44 bin 406 adet otomobilin yüzde 40,4’ü 1501-1600, yüzde 28,7’si 1401-1500, yüzde 17,2’si 1301-1400, yüzde 9,4’ü 1300 ve altı , yüzde 3,5’i 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 44 bin 406 adet otomobilin yüzde 56’sı beyaz, yüzde 21,7’si gri, yüzde 7,7’si siyah ve yüzde 5,2’si kırmızı iken yüzde 9,4’ü diğer renklerdedir.