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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Haziran’da yüzde 27,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 761 oldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:12
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Haziran’da yüzde 27,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 761 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre; Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 44 bin 761 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Haziran ayında 41 bin 915 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı


Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 41 bin 915 taşıt içinde motosiklet yüzde 43,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 43,5 ile otomobil, yüzde 5,8 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 27,4 azaldı


Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 27,4 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 32,7, minibüste yüzde 54,4, otobüste yüzde 33,5, kamyonette yüzde 62,6, kamyonda yüzde 36,1, motosiklette yüzde 6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84,4, traktörde ise yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 azaldı


Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 34,9 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 46,4, minibüste yüzde 44,8, otobüste yüzde 64,5, kamyonette yüzde 66,7, kamyonda yüzde 65,5,özel amaçlı taşıtlarda yüzde 47,6, traktörde ise yüzde 45,2 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 7,6 artış oldu.



Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Haziran döneminde 178 bin 840 adet arttı


Ocak-Haziran döneminde 313 bin 213 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 134 bin 373 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 adet arttı.



Haziran ayında 565 bin 596 adet taşıtın devri yapıldı


Devri yapılan toplam 565 bin 596 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,7 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,1’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,7 oldu


Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 469 bin 434 adet otomobilin yüzde 37,7’si LPG, yüzde 37,4’ü dizel, yüzde 24,5’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.



Haziran ayında 18 bin 249 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı


Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 18 bin 249 adet otomobilin yüzde 23,9’unun Renault, yüzde 17,5’inin Fiat, yüzde 8,6’sının Toyota, yüzde 6,5’inin Volkswagen, yüzde 6,1’inin Peugeot, yüzde 5,2’sinin Honda, yüzde 4,7’sinin Hyundai, yüzde 3,5’inin Mercedes-Benz, yüzde 3,5’inin Dacia, yüzde 3,1’inin Skoda olduğu, yüzde 17,5’inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.



Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı


Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 170 bin 895 adet otomobilin yüzde 37,5’i 1501-1600, yüzde 28,1’i 1401-1500, yüzde 14,9’u 1301-1400, yüzde 12,2’si 1300 ve altı, yüzde 6’sı 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı


Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 170 bin 895 adet otomobilin yüzde 52,8’i beyaz, yüzde 23,9’u gri, yüzde 7’si siyah ve yüzde 5,8’i kırmızı iken yüzde 10,5’i diğer renklerdedir.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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