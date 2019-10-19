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Trafiğe çıkacaklar dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da yarın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları sebebiyle Vatan Caddesi ile bağlantı yollar trafiğe kapalı olacak.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:25
Trafiğe çıkacaklar dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da yarın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yollar trafiğe kapatılacak.

07.00-14.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Alternatif güzegahlar

Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:25
  1. Aksaray
  2. Ordu
  3. İstanbul
  4. Edirne
  5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  6. Vatan Caddesi
  7. Millet Caddesi

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