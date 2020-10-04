Trafiğe akıllı çözüm: Karayolu güvenli hale gelecek

Akıllı şehir projesi için ASELSAN ile iş birliği yapmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Samsun'u marka şehir haline getirmek istediklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizdeki trafik problemine kökten çözüm getirmek için ASELSAN ile akıllı şehir projesini yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu proje kapsamında hem trafik akışını hızlandırırken hem de kavşakları akıllandırıp, geometrik yapılarını modernize ederek işlevselliği artırılacak." diyen Demir, olası trafik kazalarının önüne geçmek istediklerini belirtti.

Ayrıca Demir şunları söyledi:

"Atatürk Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve Abdullah Gül Bulvarı'ndaki kavşaklarda yapacağımız çalışmalar ile gerçek zamanlı müdahale edilerek trafik akışı hızlandırılacak. Trafik yol ağındaki seyahat süreleri, ortalama taşıt durma ve gecikme süreleri en aza indirilecek. Yakıt tüketimleri, zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliği azaltılarak çevre kirliliği önlenecek. Ayrıca kırmızı ışık ihlallerinde ve trafik kazalarında azalma sağlanacak."