  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor'un yıldızına Fener kancayı attı!
Spor

Trabzonspor'un yıldızına Fener kancayı attı!

Trabzonspor'da taraftarlar takımın yıldızı Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinin uzatılmasını dört gözle beklerken Fenerbahçe'nin devreye girmesi krize yol açtı. Sarı-lacivertli kulübün Nijeryalı yıldıza daha yüksek bir teklif yaptığı ve Trabzonspor cephesinde işlerin karıştığı gelen haberler arasında.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 12:43:00 -
Trabzonspor'un yıldızına Fener kancayı attı!

Trabzonspor'da taraftarlar takımın yıldızı Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinin uzatılmasını dört gözle beklerken Fenerbahçe'nin devreye girmesi krize yol açtı. Sarı-lacivertli kulübün Nijeryalı yıldıza daha yüksek bir teklif yaptığı ve Trabzonspor cephesinde işlerin karıştığı gelen haberler arasında. 

Trabzonspor yönetimine yakın kaynakların anlaşma var demesine rağmen Anthony Nwakaeme’nin imza atmaması ve gelen teklifler nedeniyle kafasının karıştığı öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme karşılığından imza parası olarak peşin 1.8 milyon Euro para ve yıllık 3 milyon Euro isteyen Nwakaeme'nin bu istekleri üzerine görüşmeler tamamen tıkanma noktasına geldi.

Bordo-mavili yönetimde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Nwakaeme'nin bu tavrından dolayı da oldukça sinirlendiği kaydedildi.

'FENERBAHÇE İLE PRENSİPTE ANLAŞTI'

Haberde; Fenerbahçe’ye önerilen futbolcu için sarı-lacivertli yönetimin Nijeryalı yıldıza 1.5 milyon Euro imza parası ve 2 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

TRABZONSPOR İLE NWAKAEME ARASINDA YAŞANANLAR

Trabzonspor’da taraftarlar Nwakaeme konusunda dört gözle müjdeli haberi bekliyor, açıkçası yönetim de 3 aydır bu işle uğraşıyor.

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay