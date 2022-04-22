Trabzonspor'un yıldızına Fener kancayı attı!

Trabzonspor'da taraftarlar takımın yıldızı Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesinin uzatılmasını dört gözle beklerken Fenerbahçe'nin devreye girmesi krize yol açtı. Sarı-lacivertli kulübün Nijeryalı yıldıza daha yüksek bir teklif yaptığı ve Trabzonspor cephesinde işlerin karıştığı gelen haberler arasında.

Trabzonspor yönetimine yakın kaynakların anlaşma var demesine rağmen Anthony Nwakaeme’nin imza atmaması ve gelen teklifler nedeniyle kafasının karıştığı öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme karşılığından imza parası olarak peşin 1.8 milyon Euro para ve yıllık 3 milyon Euro isteyen Nwakaeme'nin bu istekleri üzerine görüşmeler tamamen tıkanma noktasına geldi.

Bordo-mavili yönetimde başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Nwakaeme'nin bu tavrından dolayı da oldukça sinirlendiği kaydedildi.

'FENERBAHÇE İLE PRENSİPTE ANLAŞTI'

Haberde; Fenerbahçe’ye önerilen futbolcu için sarı-lacivertli yönetimin Nijeryalı yıldıza 1.5 milyon Euro imza parası ve 2 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

TRABZONSPOR İLE NWAKAEME ARASINDA YAŞANANLAR

Trabzonspor’da taraftarlar Nwakaeme konusunda dört gözle müjdeli haberi bekliyor, açıkçası yönetim de 3 aydır bu işle uğraşıyor.