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Trabzonspor’un Sturridge pazarlığı sürüyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, Daniel Sturridge transferi için görüşmelerin devam ettiğini ve henüz kesin bir anlaşmanın sağlanmadığını söyledi.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:15
Trabzonspor’un Sturridge pazarlığı sürüyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, Daniel Sturridge transferi için görüşmelerin devam ettiğini ve henüz kesin bir anlaşmanın sağlanmadığını söyledi.


Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz forvet Daniel Sturridge’i kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki futbolcunun ailesi Trabzon’a gelerek hem şehri gördü hem de Karadeniz temsilcisi ile transfer temaslarında bulundu.


Daniel Sturridge transferi ile ilgili son gelişmeleri İHA’ya aktaran Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, "Futbolcunun ailesi Trabzon’a geldi. Anlaşma halinde yaşayacakları evi, şehri gösterdik. Akşam Sparta Prag maçını birlikte izledik. Sonra şehirden ayrıldılar. Transfer süreciyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz kesin olarak bir anlaşma sağlanmadı" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:15
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