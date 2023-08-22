  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk şirketini güneş enerjisi santrali için seçtiler: Bahreyn'in en ünlü şirketinden beklenmedik Türkiye kararı!

Siyasi partilere kritik FETÖ uyarısı

Türkiye'nin başarısı dünya basınında

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Ünlü isim İslam Memiş'ten Araç sahipleri için uyarı: Arabamı satıp 1+1 konut aldım

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul kıyafeti kararı | Tüm okullara gönderildi

FETÖ ayrıntısı tepki çekmişti! Galatasaray, Beşiktaş'a savaş açtı

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konutlar yükseliyor

Türkiye'den satım alım! Bu kez Gürcistan'a en fazla ihracat yapan ülke Türkiye oldu: Önemli gelişmeleri sürüyor

Suriye Milli Ordusu'ndan çocuk savaşçı kullanılmamasında kararlık vurgusu yaptı! Gündem olmuştu: O mesajlar

Çin ülkesi mercek altına alarak duyurdu! Kötü haber: Eris varyantı Kovid-19 vakalarında hakim hale geldi
Spor Trabzonspor'un sakatlanan yıldızından iyi haber
Spor

Trabzonspor'un sakatlanan yıldızından iyi haber

Yeniakit Publisher
2023-08-22 03:32:00 -
Trabzonspor'un sakatlanan yıldızından iyi haber

Antalyaspor maçında sakatlanan Edin Visca, çalışmalarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, fitness kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanın son bölümünde, ligin 2. haftasında Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada forma giyen Trabzonsporlu oyuncular yenileme, diğerleri ise tamamlama çalışması yaptı.
Öte yandan ligin ilk haftasında Bitexen Antalyaspor maçında sakatlanan Edin Visca da takımla birlikte antrenmana çıktı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23