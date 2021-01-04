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Spor Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Pereira: "Kalbimde hep yeri olacak"
Spor

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Pereira: "Kalbimde hep yeri olacak"

"Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım" - "Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:27:31 -
Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Pereira: "Kalbimde hep yeri olacak"

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, "Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak." dedi.

Pereira, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile 4 yıl önce anlaştığını belirterek, "Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Bu sayede de Trabzonspor ailesi ile kendi ailesi arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişkinin yeşerdiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır, ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışların, inişlerden daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."

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