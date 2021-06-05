Trabzonspor'un Hamsik planı belli oldu

Yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'da transfer gündeminin ilk sırasında Marek Hamsik yer alıyor. Slovak futbolcuya geçtiğimiz günlerde resmi teklifini sunan bordo-mavililer, beklemeye geçmişti.

Hamsik'e tavan ücret 1.5 milyon Euro'nun yanı sıra bonuslar ve imza parası teklif eden bordo-mavililer, en geç önümüzdeki pazartesi günü Hamsik'ten bir geri dönüş bekliyor.

Sabah'ın haberine göre Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun kararına göre yol haritası belirleyecek. Hamsik için son olarak yapılan 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra bonus ve imza parasını içeren 750 bin Euro'luk teklif, 250 bin Euro daha artırılarak 1 milyon Euro'ya çıkarıldı.