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Spor Trabzonspor’un gölcüsü Türkiye’yi terk etti! Beşiktaş maçı öncesi kayboldu
Spor

Trabzonspor’un gölcüsü Türkiye’yi terk etti! Beşiktaş maçı öncesi kayboldu

Yarın oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi hala Türkiye’ye dönmeyen Trabzonspor golcü futbolcusu Alexander Sörloth telefonlarını dahi açmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:39:00 -
Trabzonspor’un gölcüsü Türkiye’yi terk etti! Beşiktaş maçı öncesi kayboldu

Norveç Milli Takımı’nın daveti üzerine ülkesine giden Alexander Sörloth, yarın oynanacak Beşiktaş maçına rağmen hala Türkiye’ye dönmedi.

Süper Lig’i ilk haftasında Beşiktaş’la karşılaşacak olan Trabzonspor’da ortam bir hayli gergin. Norveç Mlli Takım’ın davetlisi olarak ülkesine giden Sörloth, Uluslar Ligi maçlarında oynadığı futbolla çok beğeni almıştı.

TRT Spor’da yayınlanan haber göre telefonlarını dahi açmayan yıldız futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor.

Yarın akşam 20:00’da başlayacak olan derbiye yetişemeyeceği söyleniyor.

24 yaşındaki yıldız futbolcunun nerede olduğu bilinmiyor. Sosyal medyada Alexander Sörloth için Türkiye’yi terk ettiği söylendi.

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