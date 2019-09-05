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Trabzonspor'un genç yıldızına Avrupa'nın dev kulüpleri talip oldu!

Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın dev kulüpleri Juventus ve Liverpool'un talip olduğu ortaya çıktı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:56
Trabzonspor'un genç yıldızına Avrupa'nın dev kulüpleri talip oldu!

Geçen transfer döneminde İspanya, Almanya ve İtalyan’ın ünlü kulüplerinden transfer teklifi alan Uğurcan Çakır'ın, son F.Bahçe maçında ortaya koyduğu müthiş oyunun ardından, ünlü İngiliz takımı Liverpool ile İtalyan şampiyonu Juventus’un gelecek sezonda yapılacak transferinde ilk sırayı alacak oyuncular arasında aldığı öğrenildi.

Liverpool ve Juventus talip!

İNGİLİZLERİN ünlü takımlarından Liverpool’un teknik direktörü Jurgen Klopp ve İtalyanların dev ekiplerinden Juventus’un teknik adamı Maurizio Sarri tarafından yakın takibe alınan genç kaleci için scout ekipleriyle menajerler sıraya girdi. Trabzonspor kulüp çevrelerinden alınan bilgiye göre ünlü İtalya kulübünün 23 yaşındaki Bordo-Mavili takımın oyuncusuna 30 milyon euro fiyat biçtiği kaydedildi. İki kulübün scoutları, milli maçlarda tribünde olacak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:56
  1. Uğurcan Çakır
  2. Trabzonspor
  3. Liverpool
  4. Juventus

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  • hizipsavarhizipsavar34 dk önce
    ama şenol eefendi onu oytamaz. trabzona destek çıkmamak için

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